Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyündeki Kerem Ağa Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kazada Perişan Akçelik ve Adalet Safalı olay yerinde, Cihan Akçelik ise hastanede hayatını kaybetti. Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Adalet Safalı’nın yapılan işlemlerinden sonra ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden anne Perişan Akçelik ile oğlu Cihan Akçelik, yarın ilçenin Esendere beldesinde bulunan Güvenli köyünde yan yana toprağa verilecek.

Öte yandan Kazada ağıt yaralanan Av. Erdal Safalı’nın Hakkari Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. İHA