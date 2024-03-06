Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, bölgenin gelişimi ve sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaları ele alındı. Toplantıda, altyapının iyileştirilmesi, işletmelerin sorunları ve ihtiyaçları, iletişimin güçlendirilmesi gibi konular da görüşüldü.

VAN'DAKİ CAFELER DAHA FAZLA İSTİHDAM SAĞLIYOR

Van OSB'de bulunan fabrikaların kentteki cafelerden daha az istihdam sağlaması ise geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Van sanayisinin gelişmemesi ve istihdamın arttırılmaması, az insanla çok iş üretme düşüncesi tepkilere neden olmuştu. Memet Aslan ve yönetiminin OSB'deki istihdamı arttırmak için nasıl bir yol izleyecekleri ise kentte merak konusu oldu.