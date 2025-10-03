Van’da zaman zaman gündeme gelen tramvay projesine ilişkin olarak bu kez Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu açıklamalarda bulundu. Türkmenoğlu ayrıca kapalı durumda olan ve tadilat çalışmaları devam eden Van Ferit Melen Havalimanı hakkında da açıklama yaptı.

“TRAMVAY HATTI EDREMİT’TEN ÜNİVERSİTEYE UZAYACAK”

Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’da yıllardır çözüm bekleyen ve her geçen gün artan trafik sorununa çözüm olabilecek, alternatif bir proje olarak tramvay hattını hayata geçireceklerini söyledi.

Türkmenoğlu, “Tramvay hattı Edremit’ten başlayıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar uzanacak. İpekyolu hattının ortasından geçecek tramvay için fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz. Güzel bir proje olacak. Çalışmalar tamamlandığında tramvay projesini Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Uygun görülürse bu ulaşım sorununu çözeceğiz.” dedi.

HAVALİMANI 5 ARALIK’TAN ÖNCE AÇILACAK

3 ay kısmi, 3 ay ise tam kapalı olarak bakım ve onarım çalışmaları süren Van Ferit Melen Havalimanı ile ilgili de bilgi veren Türkmenoğlu, havalimanının planlanan tarihten önce açılabileceğini ifade etti.

5 Aralık tarihinden önce Van Ferit Melen Havalimanının açılacağını söyleyen Türkmenoğlu, “Havaalanındaki çalışmaların tamamlanma tarihi 5 Aralık olarak planlandı, ancak biz bunu daha önce bitireceğiz. Şu anda park alanında peyzaj ve peron dış kısmında çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki 10-15 yıl boyunca havaalanıyla ilgili herhangi bir sorunumuz olmayacak.” ifadelerine yer verdi.