Van TSO üyesi sigorta acenteleri, Sigorta Haftası'nı bu yıl "Sigorta Acenteden Alınır" sloganıyla kutladı. Sigortacılık sektörünün önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Van TSO önünde bir araya gelen sigorta acenteleri, anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Üzerinde "Sigorta Acenteden Alınır" sloganının yer aldığı şemsiyelerle düzenlenen bu etkinlik, sigorta acentelerinin profesyonel hizmet anlayışını ve sektördeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinliklerle hem sektörünün önemine dikkat çekmek hem de sigorta bilincini yaygınlaştırmak hedeflendi. Sigorta acenteleri; "Sigorta, bireylerin ve işletmelerin risklere karşı korunmasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, vatandaşlarımızı sigorta ihtiyaçları için profesyonel acentelerle çalışmaya davet ediyoruz.

Bu anlamlı haftada, tüm sigorta acentelerimize ve sektöre emek veren herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı sigorta konusunda bilinçli olmaya ve acentelerimizle iletişime geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara kumbara dağıtıldı.