Van’da istenilen düzeyde olmasa da farklı meyve çeşitleri yetiştiriliyor. Van’ın bazı ilçelerinde ceviz, bazı ilçelerinde üzüm, kayısı, elma, armut gibi meyveler yetişiyor. Son yıllarda çiftçilere dağıtılan meyve fideleri ile Van’ın bu yönde atılım yapması amaçlanıyor.

“2 YILDA 800 BİN MEYVE FİDESİ DAĞITTIK”

Van’ın meyvecilik alanında istenilen seviyede olmadığını söyleyen Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Kentimiz meyvecilikte arzu ettiğimiz seviyede değil ama tüm çalışmalarımız, gayemiz Van’ı meyvecilik alanında çok iyi yere getirmek. Valiliğimizin de bu alanda büyük desteği oluyor. Özellikle valiliğimizin sağlamış olduğu kaynak ile bu yıl 400 bin meyve fidanı dağıttık. Geçtiğimiz yıl yine aynı sayıda fidan dağıtımı yapmıştık. Yani 2 yılda ortalama 800 bin meyve fidesi dağıtımı yaparak çiftçilerimize destek olduk. Sunduğumuz bu fidelerin meyvelerini ise inşallah 5 ila 6 yıl içerisinde alacağız. Hatta uzun yıllar dağıtılamayacak fideleri biz 2 yılda dağıtmış olduk” dedi.

“MEYVE FİDESİNDE YÜZDE 80 HİBE İLE KATKI SUNDUK”

Meyve fidelerinin belli bir oranını hibe ile destek verdiklerini belirten Görentaş, “Meyve fideleri için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık. Fideleri yüzde 80 oranında hibe ile yüzde 20 oranı ise çiftçilerimizin katkısıyla tamamlamış olduk. Valiliğimizin ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün katkılarıyla yaklaşık 130 bin meyve fidesini Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz bu fideleri geçen yıl ve bu yıl aşıladık. Önümüzdeki sezon 150 bine yakın yerel çeşitlilik olan meyve fidelerimizi dağıtmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

“70 BİN DEKARLIK ALANDA MEYVECİLİK YAPILIYOR”

Van’da çeşitli meyvelerin yetiştirildiğini de aktaran Görentaş, “Şu an Van’da 70 bin dekarlık alanda meyvecilik yapılıyor. Van’da güneşli günlerin fazla olmasından dolayı meyvelerde doğal renklerin oluşmasına da neden oluyor. Mesela Van’da ki kırmızı elmanın çok fazla güneş aldığı için oluşan doğal rengini hiçbir yerde bulamazsınız. Meyve üreticiliği yoğun olduğu için fabrikalar son yıllarda Van’da ki meyvelerden özellikle elmadan meyve suyu üretimine başladı. Bu meyve sularının bölgemizden diğer bölgelere gittiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

“İlimizin meyvecilik potansiyeli bakımından çok geniş bir havzaya sahip olduğunu” ifade eden Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Van Gölü havzasının oluşturduğu mikro klima alanından dolayı Gevaş, Gürpınar, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Erciş meyve yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ilçelerdendir. Çatak ve Bahçesaray da ceviz açısından büyük değere sahip. Diğer ilçelerimizde ise daha çok elma, kayısı, kiraz, vişne, armut ve üzüm gibi meyveler yetiştiriliyor. Bilinçli çalışmalar gerçekleştirilirse Van meyvecilik alanında daha da iyi yerlere gelecektir.”