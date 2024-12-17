Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem nedeniyle kültür merkezinin ağır hasar aldığını belirtti. Kültür merkezinin her ilde mutlaka olması gerektiğinin altını çizen Şahin, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile Valimiz Sayın Ozan Balcı'nın himayelerinde, AK Parti Van milletvekillerinin de destekleri ile başlatılan Kültür Merkezi ile İl Halk ve Bebek Çocuk Kütüphanesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

13 bin metrekare üzerinde yapılan kültür merkezinin, 2011 yılında yaşanan deprem sonrasında yıkılan kültür merkezinin yerine inşa edildiğini ifade eden Şahin, “Kültür merkezimiz, yaklaşık 700 kişilik çok amaçlı salonu, yine 100'er kişilik iki tane çok amaçlı salonu, fuaye ve sergi salonları ile idari binaların olduğu muazzam bir kültür merkezi olacak ve Van halkımızın hizmetine sunulacak. Yine hemen yanında yapılan il halk kütüphanemiz de iki kattan oluşuyor. Burası hem il halk hem de bebek ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Bu da bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri olma özelliği taşıyor. Geçen yıl başladı çalışmalar ve 2025 yılının sonunda tamamlanıp hizmete açılacak. Yani burası Van Devlet tiyatrosu, İl Halk Kütüphanesi ve Kültür Merkezi ile adeta bir kültür adası projesi. Peyzaj çalışması ve çevre düzenlemesi de bittikten sonra burası Van'ımızın gözbebeği bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Van'da kültür yatırımların aralıksız sürdüğünü belirten Şahin, “Van'da bebek ve çocuk kütüphaneleriyle beraber şuana kadar 21 tane kütüphane yapıldı. Aynı zamanda 225 bin olan kitap sayımız, hem bakanlık hem valilik destekleriyle 550 bine yaklaştı. Bu çok iyi bir sayı. Yine kütüphanelere olan üye sayımız 161 bin. Bunu da nüfus sayısına oranladığımız zaman şuanda Türkiye'de de üye sayısında birinciyiz” diye konuştu.