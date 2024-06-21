Van’ın tanıtımına önemli katkı sunması beklenen Kültür Yolu Festivaline kısa bir zaman kaldı. Festival öncesi hazırlıklar sürerken, 29 Haziran tarihinde konser ve çeşitli renkli etkinliklerle festivalin startı verilecek.

Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı festival kapsamında opera ve bale etkinlikleri, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

9 konser, 7 sergi, 3 opera ve bale, 3 tiyatro etkinliğinin yanı sıra farklı bir dizi etkinlik ile geçecek olan festival takvimi şu şekilde;

29 HAZİRAN-7 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDAKİ SERGİLER;

“Lale Kız” Sergisi, Yer: Akdamar Adası

“Selam” Sergisi, Yer: Van Müzesi

“Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı” Sergisi, Yer: Van Müzesi

“Eskizden Piksele: Anatolia Edition” Sergisi, Yer: Van Müzesi

“Makine Halüsinasyonları Mercan Rüyaları: Refik Anadol” Sergisi, Yer: Tariria

“Atatürk Kültür Yolunda” Sergisi, Yer: Edremit Marina

“Kaçış Yok” Sergisi, Yer: Van Müzesi

29 HAZİRAN CUMARTESİ;

“Oğuzhan Koç Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

30 HAZİRAN PAZAR;

“Alişan Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

1 TEMMUZ PAZARTESİ;

“Mert Demir Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı)Saat: 20.00

“İpucu Erzurum Dt” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

2 TEMMUZ SALI;

“Berdan Mardini Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı)Saat: 20.00

“Yüzyıllık Destan ATEŞ” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

3 TEMMUZ ÇARŞAMBA;

“Fatma Turgut Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat:20.00

“Yüzyıllık Destan Savaş” Tiyatro, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

4 TEMMUZ PERŞEMBE;

“Merve Özbey Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

5 TEMMUZ CUMA;

“Bengü Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

“Bir Napoli Akşamı” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00

6 TEMMUZ CUMARTESİ;

“Cem Adrian Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı) Saat: 20.00

“Okulumuz Orman” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu. Saat:11.00/14.00

7 TEMMUZ PAZAR;

“Ferhat Göçer Konseri” Yer: Atatürk Parkı (Nevruz Alanı), Saat: 20.00

“Türk Besteciler Ve Şarkıları” Opera Ve Bale, Yer: Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu, Saat: 20.00