Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Oktay Dincer

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği tarafından yapımına başlanan kent meydanı açıldı. Vali Ozan Balcı, konser, eğlence programları, çeşitli etkinliklerin yapılabileceği kent meydanının açıldığını söyledi.

Konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde yer sorunu yaşayan Vanlılar, bu tür etkinlikleri Van Kent Meydanı’nda yapabilecek.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kent meydanında incelemelerde bulunarak; “AVM’nin yanındaki gördüğünüz alan güzel bir meydan oldu, halkımızın hizmetine de açtık, emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum” dedi.

VALİ BALCI, VAN MALL AVM İÇİN KONUŞTU!

10 yılı aşkın süredir Vanlıların gündemini meşgul eden ve ne zaman açılacağı henüz netleşmeyen Van Mall AVM için de konuşan Vali Balcı, AVM’nin kısa zamanda açılacağını söyledi.

Vali Ozan Balcı, “Van Mall AVM’yi de en kısa zamanda açacağız, şu an çalışmalar devam ediyor. Böylece Van’ın ekonomisine, sosyal ve kültürel yaşamına da anlamlı ve önemli bir katkı sağlamanmış olacak” ifadelerini kullanarak gerekli tadilatların bitmesiyle beraber AVM’yi de Vanlıların hizmetine açacaklarını belirtti.