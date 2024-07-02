Van Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi’nin yeniden kurulması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Haziran ayında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi 30’uncu birleşiminde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Meclis grubu tarafından gündeme alınan ve kabul edilen genelgenin ardından çalışmaların start aldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede; “Yerel yönetimin, meslek kuruluşları ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu ve kentin kalkınma öncelikleri, sorunları, çözüm önerileri ve vizyonunun belirlendiği, tartışıldığı ve ortak aklın esas alındığı demokratik ortamlardan biri olan Kent Konseyi, Van’ın ötelenen sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak. Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan’ın çağrısı ile toplanacak olan Van Kent Konseyi, genel kurul toplantısını gerçekleştirerek divan kurulunu belirleyecek. Ayrıca genel kurul toplantısında, kent konseyi başkanı, genel kurul, yürütme kurulu ile meclisler ve çalışma grupları belirlenecek” ifadeleri kullanıldı.

“TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Bünyesinde Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelli Meclisi gibi oluşumların da yer alacağı Kent Konseyi, her kesimden temsiliyet esasına önem vererek, kentteki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kadın oluşumları ve 694 mahalle muhtarını kapsayacak şekilde geniş katılımlı toplantılar gerçekleştirilecek. Burada daha yaşanabilir bir kent, çevreci ve ekolojik çalışmalar, kentin ötelenen ve kronikleşmiş sorunlarının tespiti ve çözümü gibi kapsamlı çalışmalar yapılarak, çıktılar oluşturulacak” diye kaydedildi.

“ORTAK PAYDA VAN OLACAK”

Açıklamada; “Katılım, müzakere, paylaşım, hoşgörü kültürü çerçevesinde çalışmalar yürütecek olan Kent Konseyi, belediyeyle yakın diyalog içinde olan ancak kendi duruşunu koruyarak kentin sorunlarının konuşulmasına, tartışmasına ve ortak çözümlerin takibinin yapılmasına katkı sağlayan bir yapı olarak öne çıkacak. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşehrilik hukuku, ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi ve kentin tüm dinamikleri ile yönetilmesi gibi amaçları benimseyen Kent Konseyi, sadece Van’ın konuşulacağı, kentin tüm sorun ve sıkıntılarının çözümüne katkı sunacağı bir ortam sağlayacak. Her yıl Ocak ve Eylül aylarında toplanacak olan Kent Konseyi Genel Kurulu, farklı zamanlarda toplantı ve saha çalışmaları yaparak, belediye meclisi ile de yakın diyalog içinde olacak” denildi.

Kent Konseyini önemsediklerini belirten Van Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kent Konseyi hazırlık çalışmaları Koordinatörü Av. Cahit Ertan, Kent Konseyinin, kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesi, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Ertan, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı ile yol haritası belirledikten sonra, kurulacak meclisler ve çalışma gruplarının hızlıca faaliyetlerine başlayacağını aktardı.