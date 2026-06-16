Biri mavi diğeri kehribar renkli gözleri olan ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Van kedilerinin neslinin devamı için merkezde yapılan çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumlar da 3 parti şeklinde gerçekleşiyor.

Bu yılın ilk parti doğumları tamamlandı ve merkeze 100 yeni üye katıldı. Yavrular ve anneleri özel bölümlerde bakım altına alınırken, sağlık kontrolleri ve beslenmeleri uzman ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "YYÜ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak senkronize doğumlar olarak birinci parti doğumlar sona erdi.

Bu sene de gayet sağlıklı bir sezon geçiyoruz ve doğumlardan memnunuz. Şu anda 100'e yakın yavru var. Ve yıl sonunda kadar daha da artışını bekliyoruz" dedi.

'BAYRAM TATİLİ YOĞUN GEÇTİ'

Van'ın en önemli turizm noktalarından biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Van Kedi Villası'nda 9 günlük bayram tatili de yoğun geçti. Bayram tatilinde 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını belirten Prof. Dr. Kaya, "Bayram tatili boyunca çok yoğun geçti.

Bölgeden tatile gelen, yurt içinden ve yurt dışından çok fazla ziyaretçi aldık. Kapasitemizin çok üstünde ziyaretçi aldık. Tahminen 9 günlük bayram tatilinde 50 binin üzerinde kişi, Van Kedi Villası'nı ziyaret etti. Tabii kediler için de ıslak mama açısından ikinci bayramları oldu. Onlar da bayram vesilesiyle çok fazla ıslak mama yeme imkanı buldular" diye konuştu.

'BEKLEDİĞİMDEN ÇOK DAHA GÜZEL BULDUM'

Ardahan’dan gelen Özge Uyanıkoğlu, Van kedilerini daha önce sosyal medyada gördüğünü belirterek, "Van kedilerini çok beğeniyordum. Buraya gelince kedilerin ne kadar temiz ve bakımlı olduklarını gördüm. Suyu sevdiklerini biliyordum, burada onlar için havuzların bulunması da ne kadar özen gösterildiğinin bir göstergesi.

Kedileri besleyebilmek ve sevebilmek çok güzel bir deneyim. Özellikle çocuklar için de önemli bir yer. Hayvanlardan korkan çocukların bu korkularını yenmelerine yardımcı olabilir. Beklediğimden çok daha güzel buldum" dedi.

'VAN KEDİLERİ EŞSİZ CANLILAR

İsviçre'den gelen bir ziyaretçi de Van Kedi Villası’na ikinci kez geldiğini belirterek, "Bu güzel kedilerin yanına ikinci gelişim. Onları besleyebilmek ve sevebilmek çok keyifli. Van’da yaşanabilecek en güzel deneyimlerden biri" diye konuştu.

Diyarbakır’dan gelen Mehmet Kavak ise "Tüm hayvanları seviyoruz ve hayvan haklarını destekliyoruz. Evimizde de kedi besliyoruz. Bir arkadaşımda Van kedisi vardı. Ben de gelip, yerinde görmek istedim. Van kedileri gerçekten eşsiz canlılar" dedi.