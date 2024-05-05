Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılan bildirimde, bugün (05.05.2024) Van’ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Edremit, Gevaş, Gürpınar, Bahçesaray, Tuşba, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte VEDAŞ tarafından belirtilen kesintilerin olacağı yerler,

EDREMİT;

09.00- 17.00 saatleri arasında; Taşkonak ve Köprüler mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

09.00- 12.00 saatleri arasında; Karşıyaka, Hişet, Yeşilgöz, Bahçelievler, Orta, Elmalı ve Pınarbaşı mahallelerinde,

09.00- 16.00 saatleri arasında; Atalan ve Selimiye mahallelerinde

09.00- 17.00 saatleri arasında; Gündoğan mahallesinde

09.00- 17.00 saatlerinde ise Atalan, Aladüz ve Abalı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00- 17.00 saatleri arasında; Çakınlı, Parmakkapı, Çavuştepe, Yukarıkaymaz, Değirmendüzü, Ortaköy, Yatağan, Akpınar, Otbiçer, Sakalar, Akbulut, Hoşap, Koyunyatağı, Aşağıkaymaz ve Cumhuriyet mahallelerinde, Hacıköy, Oğuldamı, Savacık, Işıkpınar, Güleçler, Bozyiğit, Hamurkesen, Sapakonak, Arındı, Dikbıyık, Günbaşı, Üçdoğan, Cumhuriyet, Gölardı, Kapçık, Murataldı, Topyıldız, Beşbudak, Çepkenli, Tepegören, Yaramış, Yoldüştü, Geçerli, Ortaköy, Özlüce, Taşlıyazı, Yatağan, Değirmendüzü, Kalkanlı, Karakoç, Kılıçtutan, Çörekli, Erkaldı, Kuşdağı, Parmakkapı, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Yedisalkım, Doluçıkın, Hoşap, Öveçli, Yurtbaşı, Bölmeçalı, Bükeç, Yolaşan, Koçgüden, Taşdöndüren, Tutmaç, Bağrıyanık, Geziyurt, Tutak, Dağseven ve Kırkgeçit Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY;

10.00- 12.00 saatlerinde Çiçekli, Doğanyayla, Elmayaka, Şişli ve Ulubeyli mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

13.00- 16.00 saatlerinde Beyüzümü, Şemsibey, Kalecik ve Seyrantepe mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00- 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü ve Örene mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00- 12.00 saatlerinde Ayrancılar ve Sellik mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.