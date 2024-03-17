Van'ın 50 yıllık arıtma ihtiyacını karşılaması, aynı zamanda Van Gölü'nün kirlilikten de korunmasını sağlaması beklenen Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, çevresine pis kokular yayıyor. Arıtma tesisinin bulunduğu bölgelerde çevreye yayılan kötü koku, vatandaşları çileden çıkardı. Lağım kokusundan dolayı evlerinde cam açamaz duruma gelen Tuşba ilçesindeki Kalecik TOKİ sakinleri, yaşadıkları sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kötü koku başta olmak üzere ortak gider adı altında alınan fahiş aidatlar, merkezi doğalgaz sorunu, eksik sokak ışıklandırmaları ve bozuk yollardan dolayı canlarından bezen TOKİ sakinleri yetkililere seslendi. HÜDA PAR Tuşba Belediye Başkan adayı Faruk Tasan ve İlçe Başkanı Emre Aycan da vatandaşlara destek olmak amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldı.kalecik toki (2)

LAĞIM KOKUSUNDAN DURULMUYOR!

Kalecik TOKİ sakinleri adına basın açıklamasını yapan Levent Dalgın, “Gerek yerleşke ve gerek konum olarak Van’ın en güzel TOKİ'lerinden biri olan kalecik TOKİ’mizde, aylardır pis kokudan dolayı aileler mağdur olmaktadırlar. Özellikle akşam saatlerinde tüm Kalecik Mahallesini etkisi altına alan lağım kokuları gece saatlerinde dayanılmaz bir seviyeye ulaşmaktadır. Aileler havalandırma için balkon kapılarını veya pencerelerini açamaz duruma gelmişlerdir. Kaynağı TOKİ foseptikleri ise TOKİ yönetiminden, kaynağı Şahbağı’nda yapılan Mezbahane veya İskele’de yapılan Arıtma Tesisi ise belediyeden, acil müdahale ve çözüm istiyoruz.” dedi.

“ARTAN ORTAK GİDER VATANDAŞIN BELİNİ BÜKÜYOR”

Fahiş aidatlara rağmen gerekli hizmeti alamadıklarını vurgulayan Dalgın, “Artan ortak giderlere rağmen maalesef Kalecik TOKİ Yönetiminden gereği gibi hizmet alamamakta, sorunları dile getirdiğimizde muhatap bulamamaktayız. Bir çalışan 4-5 binaya baktığı düşünüldüğünde kapıcı arkadaşımız için toplanan ortak gider 50 bin TL ile 60 bin TL arasında değişmektedir. Buna rağmen asgari ücret ödenen kapıcılara yüklenen iş yükünden dolayı bizler gereği gibi hizmet alamamaktayız. Toplanan ortak giderlerle birlikte yüklü miktarda ortak ısınma gideri haksız bir şekilde alınmaktadır. TOKİ sakinlerinden her kat koridorda bulunan bir adet petek için daire başına ortalama 400 TL yani bir petek için aylık ortalama 1600 TL toplanmaktadır. Peki, soruyorum bir petek için aylık toplanan 1600 TL hak mıdır? Isınma giderleri hesaplanırken ödeme yapmayan dairenin gideri, sensörü bozuk olduğu için yanlış okunan faturaların yükü yine maalesef bize yansıtılmaktadır. Toplanan yüklü ortak giderlere rağmen sokak aydınlatmalarında yaşanan sıkıntılar, araba çarpmasından kaynaklı eğri ve yıkık direkler düzeltilmemektedir. TOKİ yönetiminden duruma acil müdahale istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BOZUK YOLLAR TRAFİK KAZALARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR”

Mahalle içinde oluşan çukurlar nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını söyleyen Dalgın, “TOKİ girişinde oluşan çukurlar aylarca müdahale edilmemesine rağmen trafik kazalarına davetiye çıkarmaktadır. Peki, soruyorum, şurada gözümüzün önünde kaç tana çukur var. Arabalar geçerken ani manevra yapmakta ve bu da olası kazaları beraberinde getirmektedir. Şu çukurları kapatmak veya mazgal takmak çok mu zor? Bu Şikayetlerimizi birincil ağızdan defaatle dile getirmemize rağmen TOKİ Yönetimi yaşanan sorunlara duyarsız kalmıştır. TOKİ Yönetiminden yukarıda saydığımız sorunlara çözüm üretmelerini aksi halde hakkımızı almak için farklı yasal yollara başvuracağımızı belirtiyoruz.” şeklinde konuştu.

“BELEDİYEYİ KAZANIRSAK SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Göreve geldiklerinde bu sorunlara el atacaklarını dile getiren Tasan, “Arıtma sadece TOKİ’ye değil bütün Van’ımıza ciddi manada rahatsızlık vermektedir. Uzun vadede bu kötü kokudan dolayı büyük hastalıklar da oluşabilir. Biz bu sorunların Kalecik TOKİ ve diğer TOKİ’lerimizde ivedilikle çözülmesini, atılması gereken bütün adımların atılmasını istiyoruz. İnşallah belediyeyi kazanmamız durumunda biz halkımızın bütün sorun ve sıkıntılarına ciddi manada duyarlı davranacağız. Çünkü halkımızın geçmiş belediyelerin hizmet vermemesinden dolayı çok ciddi manada kronikleşmiş sorun ve sıkıntıları var. Göreve geldiğimiz andan itibaren ciddi atımlar atacağız.” dedi.

Mahalle sakinlerinden Selim Altungöl de çok dertli olduklarını ve dertlerini duyurmak için geldiklerini söyledi.