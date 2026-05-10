Van’da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan meşhur otlu peynir, taze haliyle tezgahlarda yerini almaya başladı. Van Peynirciler Sokağı’nda satışa sunulan taze otlu peynirin kilogram fiyatı 350 ila 400 lira arasında değişiyor.

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte yeni sezon otlu peynirler de satışa çıkmaya başladı. Van kahvaltısının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan otlu peynir, özellikle Peynirciler Sokağı’ndaki tezgahlarda yerini alırken, esnaflar satışların önceki yıllara göre daha durgun geçtiğini ifade etti.

Van Peynirciler Sokağı esnafından Hasan Kıvanç, taze peynir sezonunun başladığını belirterek, piyasaya çıkan ürünlerin büyük bölümünün inek sütünden yapıldığını söyledi.

Taze otlu peynirin kilogram fiyatının şu an 350 ila 400 lira arasında değiştiğini ifade eden Kıvanç, gelecek haftalarda sade koyun sütünden yapılan peynirlerde ise fiyatların daha yüksek olacağını dile getirdi.

“SATIŞLARDA DÜŞÜŞ VAR”

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Kıvanç, “Şu an Van otlu peyniri yeni çıktığı için taze peynire bir rağbet var ama önceki yıllara göre baktığımızda satışlarda ciddi bir artış yok, hatta düşüş var diyebiliriz. Taze peynirin büyük kısmı inek sütünden yapıldığı için talep biraz kısıtlı. Fiyatlar şu an 350-400 lira arasında değişiyor. Sade koyun sütüyle yapılan peynirin ise kilogram ücreti henüz netleşmiş değil.” dedi.

“OTLU PEYNİRE SAHİP ÇIKILACAK BİR SİSTEM OLMALI”

Köylerde hayvancılıkla uğraşan insanların sayısının azaldığını ifade eden Kıvanç, “Genel piyasa bu şekilde, açık konuşmak gerekirse fazla bir ilgi yok. İnsanların alım gücü düştüğü için gelip alma durumu da azaldı. Durumu iyi olan zaten buraya gelmiyor, telefonla sipariş verip kapısına kadar getirtiyor. Burası daha çok dar gelirli insanların alışveriş yaptığı bir yer haline geldi. Fiyatlar yükseldikçe insanlar daha da zorlanıyor, bu da satışları doğrudan etkiliyor. Bir yandan biz fiyatı artırıyoruz ama köylü de zarar ediyor. Aslında Van otlu peynirine sahip çıkılacak bir sistemin olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Doğal üretimin korunması gerektiğini ifade eden Kıvanç, piyasada fabrikasyon ve sahte ürünlerin arttığını belirterek, denetimlerin artırılması gerektiğini aktardı.