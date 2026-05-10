Van’da Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle online siparişlerde büyük artış olduğu belirtilirken, vatandaşlar anneleri için en çok gül, papatya ve saksı çiçeklerini tercih ediyor.

Yıl boyunca hizmet veren çiçekçiler, özel günlerde en yoğun dönemlerini yaşıyor. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’nün 2026 yılında 10 Mayıs’a denk gelmesiyle birlikte Van’daki çiçekçiler de günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Rengarenk çiçeklerle vitrinlerini süsleyen esnaf, yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

Kentte özellikle gül ve papatya buketlerine yoğun ilgi gösterilirken, saksı çiçekleri de en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Vatandaşların bir kısmı çiçekçileri ziyaret ederek alışveriş yaparken, birçok kişinin ise online sipariş yöntemini tercih ettiği ifade ediliyor.

“FİYATLAR HAZIRLANAN ÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Çiçekçi esnafı Ferhat Erdemir, Anneler Günü öncesi yoğunluğun arttığını belirterek, “Her özel günde olduğu gibi Anneler Günü’nde de yoğunluk yaşıyoruz. Bu yoğunluk birkaç gün öncesinden başlıyor. Annelerin yeri herkes için ayrı olduğu için vatandaşlarımız bugüne daha fazla önem veriyor. İş yerimize gelip çiçek seçen müşterilerimiz olduğu gibi, online sipariş verenler de var. Özellikle online siparişlerde ciddi bir artış yaşanıyor. Fiyatlar ise hazırlanan ürüne göre değişiyor. Güller 100 TL’den başlıyor. Saksı çiçekleri 250 TL’den başlayıp 4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Çiçek aranjmanlarımız 1.000 TL ile 2.500 TL arasında değişirken, özel buketler ise 5 bin TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar ulaşıyor.” dedi.