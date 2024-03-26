TÜİK; Türkiye’de, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılması (İBBS) alanında yer alan 26 bölge arasında yaptığı 2023 yılı işgücü araştırma verilerini açıkladı.

Van’ın yanı sıra Muş, Bitlis ve Hakkari’nin de aralarında yer aldığı TRB2 Bölgesi, Türkiye’de işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge oldu.

İBBS temel işgücü göstergelerinde yer alan bölgelerden; TR82 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop) yüzde 4.9 ile işsizlik oranının en düşük görüldüğü bölge olurken, TRB2 Bölgesi (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) yüzde 17.2 ile en fazla işsizlik oranına sahip bölge oldu.

İŞSİZ NÜFUS SAYISI AZALDI

Van’ın da aralarında yer aldığı TRB2 Bölgesinde 2022 yılında işsiz nüfus sayısı 1 milyon 436 bin olarak resmi kayıtlara geçerken 2023 yılında işsiz nüfus sayısı 33 bin düşerek, 1 milyon 403 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2022 yılında yüzde 19.2 olurken, 2023 yılında 2 seviye düşerek yüzde 17.2 oldu.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de resmi kayıtlara göre istihdam edilen kişi sayısı 2022 yılında toplam 577 bin kişi olurken, bu sayı 2023 yılı içerisinde 677 bine çıktı.

2022 yılında TRB2 Bölgesi’nde işsiz kişi sayısı 137 bin civarında seyrederken, 2023 yılı verilerinde 20 bin kişi azalarak bu sayı 117 bin olarak kayıtlara geçti.

TRB2 Bölgesi’nde işgücüne katılma oranı 2022 yılında yüzde 49.7 olurken, bu oran 2023 yılında 1.4 düşerek yüzde 48.3 oldu.

TÜİK tarafından paylaşılan verilerde; Hanehalkı İşgücü Araştırmaları sonuçlarına göre Türkiye genelinde, 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi olarak kayıtlara geçti.