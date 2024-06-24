Yaklaşık bir yıldır Ali Aslan’ın vekaleten baktığı İŞKUR İl Müdürlüğüne Selma Biçek atandı. 1988 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Van Bölge Müdürlüğünde memur olarak işe başlayan Biçek, 1993 yılında şef kadrosuna atandı.

Zaman zaman bölge müdürlüğüne vekalet eden Biçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüklerinin Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri ile birleşmesinden dolayı Van Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde şef olarak görev yaptı. 2015 yılında Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı olarak atanan Biçek, 2020 yılından itibaren Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İŞKUR Van İl Müdürlüğünde bugün itibariyle görevine başlayan Biçek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yüce Rabbimin takdiri ve bakanımızın tensip ve teveccühüyle şahsımıza tevdi edilen Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. 20 yıl boyunca hizmet verdiğim, il müdürlüğüme yönetici olmanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyim.

Bu kıymetli vazifeyi nasip eden Rabbime hamdolsun. Başta tüm çalışma arkadaşlarım ve işgücü piyasasının tüm paydaşlarıyla hep birlikte Van’ımızın istihdam düzeyini en yüksek seviyelere çıkarmak şiarımız olacaktır. Bu önemli vazifeyi icra ederken tüm değerli dostlarımızın desteği ve heyecanı bu süreçte bizleri motive edip hedefimize ulaştıracaktır. Ben bu atanmanın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.