Van İŞGEM’de belirlenen hedefler çerçevesinde Yenilikçi, Teknolojik, Katma değeri yüksek ve ihracat odaklı ürün üretiminde son olarak Türkiye’de ilk olarak üretilen oyun ve eğlence makinaları yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda yerini almaya başladı.

Van İŞGEM bünyesinde yer alan İRCOH San. Tic. Ltd. Şti Yaptığı AR-GE çalışmaları sonucunda, ürettiği yenilikçi oyun ve eğlence araçları Türkiye’deki AVM’lerin, oyun, eğlence merkezlerinde kullanılmaya başlarken, ilk ihracatını da Kuveyt’e gerçekleştirdi.

Kuveyt’e yapılan ihracatla ilgili açıklamalarda bulunan Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Yapılan bu çalışma ülkemizin ihtiyacı olan katma değerli ürün üretimine ve ihracatına katkı sunmuş, ayrıca ilimizin ihracat rakamlarının artmasına vesile olmuştur” dedi.