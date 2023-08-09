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Konuyla ilgili açıklama yapan Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Bölgemizdeki gençleri nitelikli hale getirerek işsizliği azaltmak ve gençleri geleceğin mesleklerine yönlendirmek için, MEGDER (Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme Derneği) ve VANSİAD (Van Sanayici İş Adamları Derneği) ortaklığı ile hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, VAN İŞGEM’ de yürütülecek olan “Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor” proje başvurusu kabul edilerek imzalanmıştır.

Cinsiyet eşitliği odağında ve geleceğin insana yakışır işleri kapsamında Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Eğitimleri yoluyla kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sağlanması amaçlanan, 12 ay sürecek olan, 248.739.07 Euro bütçeli proje Doğu Anadolu Bölgesi (TRB2) Van, Bitlis, Muş, Hakkari İllerinde yürütülecektir.

Proje kapsamında uygulanacak eğitimler İŞGEM’de bulunan “Hizmet Meslekleri Eğitim ve Kariyer Danışma Merkezi’nde’’ verilecektir” dedi. Gedik, Proje kapsamında temel faaliyet uygulamalarının gerçekleştirileceğini belirterek, “Yapılacak duyurular ile, Van’da ikamet eden meslek lisesi mezunları, iş bulamayan üniversite mezunları ve ilgili branşta yer alan eğitmenlere geleceğin meslekleri kapsamında 50 öğrenci ve 50 eğitmen olmak üzere robotik kodlama ve yapay zeka eğitimleri verilecektir.

İlgili aktörlerin (Akademisyen, Meslek Lisesi Öğretmenleri, Meslek Örgütleri ve STK) katılımı ile geleceğin meslekleri çalışma grubu oluşturulması. Oluşturulan çalışma grubu ile atölye çalışmalarının düzenlenmesi ve geleceğin meslekleri hakkında toplantıların düzenlenmesi.

Toplantı sonucu çalışma grup raporunun oluşturulması ve duyurulmasını sağlayarak farkındalığın arttırılmasına katkı sağlanacaktır. Geleceğe hazırlanıyorum farkındalık seminerleri kapsamında, geleceğin meslekleri alanında iyi uygulamaları görmek ve farklı yaklaşımları öğrenebilmek adına ilgili sektör buluşmasının gerçekleştirilmesi.

Bilişim sektöründe Dünya’da ve Türkiye’de ki gelişmeler ve toplumsal cinsiyet rolleri seminerleri düzenlenecektir. Geleceğin işleri kapsamında on-line eğitimlerin geliştirilmesi ve verilmesi için Robotik Kodlama ve Yapay Zeka e-modülleri hazırlanacaktır.

“Mezunum Nerede” mezun takip sisteminin kurulması ile verilerin toplanması ve İl Milli Eğitim İlgili birim yetkililerinin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve müdürlerin kullanabileceği bir platformun oluşturulması. Böylelikle eğitimlerini tamamlayan kişilerin istihdam edilebilirliğinin takibi gerçekleştirilecektir. Sürdürülebilirliğin sağlanması için sosyal paydaşlardan oluşan “Geleceğin Mesleklerini Gençlere Tanıtıyoruz Çalışma Grubu” oluşturulacaktır” ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi