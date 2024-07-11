Van’da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren ve bünyesinde yer alan işletmelere, iş geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans sağlama, işyeri mekanı sağlama, ofis ekipmanı ve buna benzer iş geliştirme destekleri sağlayan İŞGEM bu sayede kobilerin işlerini büyütmelerine olanak sağlıyor.

“AMAÇ İL, BÖLGE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAK!”

Küçük ve orta ölçekli işletmelere çeşitli alanlarda destek sağlayan Van İŞGEM’in sağladığı destekler ve genel işleyişten bahseden Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “2004 yılında İŞGEM projesi için atılımlarımız oldu. Biz Türkiye’de kurulan 2’nci İŞGEM’iz. O dönem yapmış olduğumuz başvurular sonucu Van İŞGEM’i 2005 yılında işletmeye başladık. İŞGEM’in amacı ve hedefi şu; girişimcilik fikri olan, elinde iş fikri olan, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerimize üç farklı destek vererek işlerini kurdurmak. Bölgede ve ilimizde girişimciliği geliştirmek, istihdamı arttırmak, hem il hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak.” ifadelerine yer verdi.

“56 TANE FARKLI ÖLÇEKLERDE İŞYERLERİMİZ MEVCUT”

Van İŞGEM olarak, projelere sağlanan desteklerin hangi aşamalardan geçtiğini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Sağladığımız desteklerde; Proje kabul komisyonumuz var, komisyon marifeti ile başvuruları değerlendiriyoruz. Eğer proje fikri; yenilikçi, inovatif, katma değeri yüksek bir iş fikri ise, proje sahibi de gerekli kriterlere uygun ise projeyi kabul ediyoruz ve istenilen ölçekte bir mekan veriyoruz kendisine. Şu an 56 tane farklı ölçeklerde işyerlerimiz mevcut, bu işyerlerimizden herhangi birini kendilerine tahsis ediyoruz. Bu süreç içerisinde girişimcilerimiz; KOSGEB aracılığı ile finansal destek alabiliyor, biz de burada kaldığı süre içerisinde koçluk ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.” diyerek girişimcilere çeşitli alanlarda iş koçluğu ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini de bildirdi.

“GİRİŞİMCİLER EN AZ 3, EN FAZLA 5 YIL KALABİLİYOR”

Girişimcilerin, kendilerine sağlanan iş yerlerinde 3 yıl, en fazla 5 yıl kalabildiklerini söyleyen Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, kentte yaşanan mekan sorunu nedeniyle girişimcilere Çapa Firma adı verilen yöntem ile yer tahsis ettiklerini aktardı.

Gedik, “Girişimcilerimiz en az 3 yıl en fazla 5 yıl kalabiliyor, 3 ila 5 yıl içerisinde bizim görevimiz onları geliştirip, büyütüp, sektöre aktarmak ve yerine yeni girişimciler almak. Fakat ne yazık ki son zamanlarda ilimizde kapalı mekan sorunu yaşanıyor, mezun ettiğimiz girişimcilerimiz OSB ya da farklı bir yerde istedikleri ölçeklere sahip bir yer bulamayabiliyorlar. Buna da ‘Çapa Firma’ uygulaması ile bir formül geliştirdik, yer bulamayan girişimcilerimizi Çapa Firma uygulaması ile burada tutmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“80’DEN FAZLA BAŞARILI GİRİŞİMCİYİ MEZUN ETTİK”

2005 yılından bu yana Van’da hizmet veren İŞGEM’den 80’den fazla başarılı girişimcinin mezun olduğunu söyleyen Gedik, “Geldiğimizden bu yana 80’in üzerinde girişimcimizi mezun ettik, bunun içerisinde 40’a yakın girişimci ise hedeflerine ulaşamadan kapatan girişimcimiz de oldu. Bu 40 girişimcimizin kapanmasının sebebi ise genel olarak; deprem etkili oldu. Bunun yanı sıra bu girişimcilerimizin çoğu ortaklıklardan kaynaklanan problemlerden dolayı girişimlerini yürütemeden kapatmış oldu.” dedi.

“İLİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETECEK FARKLI PROJELER DE GELİŞTİRDİK”

Van İŞGEM bünyesinde toplam 56 firmanın yer aldığını söyleyen Gedik, Türkiye’de örnek İŞGEM olduklarını söyleyerek, sağlanan fon kaynaklarına değindi.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, “Biz sadece girişimcilere hizmet vermiyoruz, bir kısmı Avrupa Birliği fonlarından karşılanan, bir kısmı da ulusal fonlardan karşılanan farklı projeler ürettik. İlin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak, sorunlarına çözüm üretecek farklı projeler de geliştirdik burada. Bugüne kadar Van’da ve bölgede hiçbir sivil toplum örgütünün alamadığı kadar Avrupa Birliği’nden fon aldık. Bugüne kadar toplamda 10 milyon 300 bin avroluk bir hibe kullandık. Bunun içerisinde; girişimcinin gelişmesini sağlayacak projeler de vardı, kadın girişimci sayısını arttıracak projeler de vardı, nitelikli iş gücünü arttıracak projeler de vardı. Bunlara benzer çok başarılı projeleri tamamladık, bunun yanı sıra devam eden projeler de var. Örneğin; Van Geleceğini Kodluyor adlı Avrupa Birliği fon kaynaklı bir projeyi de yönetiyoruz. Bu proje ile 50 tane gencimize robotik kodlama ve yapay zeka konusunda eğitimler verdik.” diyerek yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“İŞ İNSANLARIMIZLA GİRİŞİMCİLERİMİZİ ENTEGRE ETTİK”

Van İŞGEM bünyesinde çalışmaların devam ettiğini ve yeni proje başvurularının yapıldığını aktaran Mahmut Gedik, “Çalışmalarımız devam ediyor, yeni proje başvurularımız da var. Girişimci İşadamları Vakfı Van Temsilciliğini açarak, mevcut girişimcilerimizin hem ulusal pazara hem de uluslararası pazara daha rahat geçiş yapmalarını sağlamak ve Girişimci İşadamları Vakfında yer alan profesyonel iş insanlarımızla girişimcilerimizi entegre ederek daha kısa sürede büyümelerini sağlayacak bir çalışma gerçekleştirdik.” ifadelerine yer vererek İŞGEM hakkında merak edilenleri aktardı.