Van’da yaygın eğitimin etkin şekilde sürdürülmesini sağlayan Halk Eğitim Merkezleri (HEM) İpekyolu Müdürü Şahin Arık, başlattıkları eğitim seferberliğinin detaylarını WanHaber’e anlattı. İpekyolu HEM, 2023 yılında 5 bin 661 kurs açarak, önemli bir işe imza attı.

ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın eğitimi ne kadar önemsediğine değinen HEM İpekyolu Müdürü Şahin Arık, “Sayın Valimiz Ozan Balcı sanata ve eğitime azami düzeyde önem veriyor. Hemen tüm hizmetleri eğitim odaklı. Bizim iki yıl önce ADEM olarak isimlendirdiğimiz yalnızca 3 adet Aile Destek Merkezimiz varken, Valimizin desteğiyle bu sayı 15’e yükseldi.” ifadelerini kullandı.

Henüz okul yaşındaki çocukları da unutmadıklarını belirten Arık, “Valimizin talimatıyla Hatuniye’de bir sanat atölyesi açıldı. 7 ila 12 yaş arasındaki öğrencilerin okul dışındaki zamanlarını daha nitelikli değerlendirebilmeleri adına kurulan bu atölye 8 derslikli bir kullanım alanından oluşuyor. Sanat müzik, resim, drama alanlarında çeşitli kurslar açacağız. Sabah okula giden öğrencilerimiz öğleden sonra, öğleden sonra okula giden öğrencilerimizin ise sabah katılabilecekleri bir program oluşturduk” dedi.

“ONLAR TALEP EDİYOR; BİZ GÖREVLENDİRİYORUZ”

Aile Destek Merkezi (ADEM) ve benzeri merkezlerin tüm usta öğretici ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Arık, “Biz, bütün resmi kurumlara; Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, ADEM, KADEM (Kadın Destek Merkezi), Kadın Sığınma, tüm okullar, dernekler ve vakıfların tümüne usta öğretici veriyoruz. Süreç ise onların talebi doğrultusunda işliyor.

Belli bir alanda en az 12 öğrencileri olduğunu bildiriyorlar ve biz de o alanda eğitim verecek usta öğreticiyi görevlendiriyoruz. Tabii onay vermeden önce değerlendirdiğimiz bazı kriterler var. Bunlar mekan uygunluğu, öğrenci sayısı, çevresel faktörler gibi etmenlerden oluşabiliyor. Usta öğreticinin de tüm maddi sorumluluğu, maaş, sigorta gibi Halk Eğitim Merkezimiz tarafından karşılanıyor. Açılan kurs alanları biçki, dikiş ve el sanatları gibi alanlar olabilirken, resim, müzik, drama gibi alanlar da olabiliyor” şeklinde konuştu.

Gelen taleplere şartlar doğrultusunda olumlu yanıt verme gayretinde olduklarını belirten HEM İpekyolu Müdürü Şahin Arık, ‘’Bize talep geldiğinde biz o çağrıyı bir şekilde yanıtlıyoruz. Diyelim ki; bize sizden talep geldi, dediniz ki, bizim kurumumuzda boş yerimiz var, bilgisayarımız ve müzik atölyemiz var, bize bir eğitici verin. İdarecilerimiz hemen gelip ortamın uygunluğunu kontrol ediyor ve gerekli koşullar sağlanmışsa biz eğitici veriyoruz” diyerek çeşitli sonuçlardan söz etti.

2022 YILINDA ANKARA’DAN FAZLA KURS AÇTIK

Arık, “Geçen 2022’nin sonunda Van’da 4 bin civarında kurs açmıştık. Hatta Milli Eğitim Bakanlığında Daire Başkanı ile görüştüğümüzde kendisi şaşkınlığını; ‘Biz koca Ankara’da 2 bin kurs açtık, sizler 4 bin kursu nasıl açabiliyorsunuz?’ sözleriyle ifade etmişti. Yani ne kadar yoğun olduğumuzu buradan dahi anlayabilirsiniz. Tabii bu yoğunluğun sebebi, bölgede yaygın eğitime çok daha fazla ihtiyaç olması” ifadelerini kullandı.

2023 YILINTA 5 BİN 661 KURS AÇILDI

2023 yılında açılan kurs ve katılımcı kursiyer sayılarını sıralayan Arık, “Biz İpekyolu HEM olarak 2023 yılında toplam 5 bin 661 kurs açtık. Bu kurslarımızda toplam 79 bin 523 öğrencimiz var. Bunların 53 bini kadın, 26 bini ise erkeklerden oluşuyor. 824 tane açtığımız sanatsal kurslarımız var.

Yine 4 bin erkek, 6 bin kadın olmak üzere sanatsal alanlarda açılan toplam 10 bin tane kursiyerimiz var. Kadın kursiyerlerimiz yoğunlukta. Toplam 385 halk oyunları alanında kurs açtık, bin 900 erkek ve 2 bin 700 bayan kursiyerle toplam 4 bin 600 kursiyer mezun ettik. 117 tane de resim kursu açmış bulunuyoruz bu kurstan da toplam bin 489 kursiyer mezun etmiş bulunuyoruz” dedi.

HEM İpekyolu Müdürü Şahin Arık, “İster bilgisayar, ister okuma-yazma, ister Kuran’ı Kerim olsun, ister karbon kursu gibi çok daha spesifik alanlarda kurs açıyoruz ve açtık da. Modüller doğrultusunda hangi kurstan yana talep oluşursa biz o alanın donanımlarını barındıran eğiticimizi görevlendiriyoruz ve kurslarımız aracılığıyla yaygın eğitimi en etkin şekilde uyguluyoruz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.