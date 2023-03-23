Van'ın İpekyolu Belediyesi, 5 ay 15 gün geçici süreyle çalıştırılmak üzere 15 kadın temizlik personeli istihdam edileceğini duyurdu. İlgi pozisyonlara başvurmak isteyenler adayların, 22-24 Mart 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. İşte başvuru şartları ve detaylar

İPKEYOLU BELEDİYESİ KADIN PERSONEL ALIMI MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,

4-20-35 Yaş aralığında olmak (2003-1988),

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6-Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,

7-En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

8-İlan tarihi itibariyle İpekyolu İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak,

9-İpekyolu Belediyesinde ve İpekyolu Personel Aş. Bünyesinde daha önce çalışmamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak rapor) kuralar çekildikten ve uygulama sınavından sonra asıl listede yer alanlar.

3-Diploma Fotokopisi

4-Nüfus Kayıt Örneği

5-Yerleşim Yeri Belgesi

6-Adli Sicil Kaydı

BAŞVURU TARİHİ

Meslek Adı: Beden İşçisi (Temizlik)

Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici 5 ay 15 gün

Başvuru Tarihleri: 22.03.2023-24.03.2023

Başvuru Adresi: Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu/VAN

Telefonu: 444 71 60

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