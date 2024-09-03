Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Hayvancılık Desteklemeleri’ kapsamında alınacak olan başvurular; 02 Eylül ile 02 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "2024 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği", 17 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘Hayvancılık Destekleme’ başvuruları şu şekilde olacak;

“Kuzu/Oğlak Desteklemeleri 1’inci dönem başvuruları; Damızlık Koyun/Keçi yetiştiricileri birliğine, birlik olmayan illerde ise il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Buzağı/Malak Desteklemeleri 1’inci dönem başvuruları; Bireysel veya üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılabilmektedir. Bireysel başvurular il/ilçe müdürlüklerine, Tarımsal Örgüt üzerinden yapılacak başvurular ise üyesi olunan birlik/kooperatife yapılabilmektedir.”