Son günlerde yağışsız ancak sert bir havanın hakim olduğu Van’a Pazar günü yeniden yağış gözüküyor. Meteorolojik tahminlere göre Pazar günü Van’ın bazı ilçeleri için yağmur beklentisi hakimken, bazı ilçeleri için de hafif kar ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
Pazar gününe kadar Van’da yağış beklenmezken havanın bugün ve yarın az bulutlu, cumartesi günü ise az bulutlu ve parçalı bulutlu şeklinde olması bekleniyor.
İŞTE VAN’IN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU
İPEKYOLU:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Az bulutlu
05 Ocak Pazar: Yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu
TUŞBA:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Az bulutlu
05 Ocak Pazar: Yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu
EDREMİT:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Az bulutlu
05 Ocak Pazar: Yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu
BAHÇESARAY:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
BAŞKALE:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÇALDIRAN:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÇATAK:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
ERCİŞ:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
GEVAŞ:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
GÜRPINAR:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
MURADİYE:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
ÖZALP:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu
SARAY:
02 Ocak Perşembe: Az bulutlu
03 Ocak: Cuma: Az bulutlu
04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu
05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı
06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu