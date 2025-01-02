Son günlerde yağışsız ancak sert bir havanın hakim olduğu Van’a Pazar günü yeniden yağış gözüküyor. Meteorolojik tahminlere göre Pazar günü Van’ın bazı ilçeleri için yağmur beklentisi hakimken, bazı ilçeleri için de hafif kar ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Pazar gününe kadar Van’da yağış beklenmezken havanın bugün ve yarın az bulutlu, cumartesi günü ise az bulutlu ve parçalı bulutlu şeklinde olması bekleniyor.

İŞTE VAN’IN 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU

İPEKYOLU:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Az bulutlu

05 Ocak Pazar: Yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu

TUŞBA:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Az bulutlu

05 Ocak Pazar: Yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu

EDREMİT:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Az bulutlu

05 Ocak Pazar: Yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Çok bulutlu

BAHÇESARAY:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

BAŞKALE:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÇALDIRAN:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÇATAK:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

ERCİŞ:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

GEVAŞ:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

GÜRPINAR:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

MURADİYE:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

ÖZALP:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

SARAY:

02 Ocak Perşembe: Az bulutlu

03 Ocak: Cuma: Az bulutlu

04 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

05 Ocak Pazar: Hafif kar yağışlı

06 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu