Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van için çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarısını sürdürdü. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapılarak, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı bilgilere göre, bölge genelinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların, çığ tehlikesi ile birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının etkili olmasının beklendiği belirtilirken, yer yer sis ve pus hadiselerinin de görülebileceği kaydediliyor. Bu durumun ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde daralmaya yol açabileceği uyarısı yapılırken, tedbirli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

Meteoroloji tarafından çığ tehlikesi nedeniyle yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Buzlanma ve dona karşı da: “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarıları yapıldı.