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WanHaber-ÖZEL

Meteoroloji tarafından, aralarında Van’ın da olduğu 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Sağanak yağış tüm ülkeyi etkisi altına aldı.

17 İL İÇİN UYARI!

Aralarında Van’ın da yer aldığı 17 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre Van’ın da yer aldığı 17 il için yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama ve buna benzer olumsuzluklar için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AFAD’DAN UYARI GELDİ: DİKKATLİ OLMASINI ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ

AFAD da yaptığı açıklamada; "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 3 Ekim Salı günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." diyerek vatandaşı uyardı.

Van ve ilçelerinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

BAHÇESARAY;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 5-17 °

BAŞKALE;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 5-16 °

ÇALDIRAN;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-16 °

ÇATAK;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-20 °

EDREMİT;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-15 °

ERCİŞ;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-16 °

GEVAŞ;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 7-17 °

GÜRPINAR;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 8-20 °

İPEKYOLU;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6-15 °

MURADİYE;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 11-18 °

ÖZALP;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6-15 °

SARAY;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6-17 °

TUŞBA;

03 Ekim Salı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 6-15 °

Haber: Fatma Öztürk