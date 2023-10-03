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Tarım ve Orman bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik 81 ilde eş zamanlı denetimlerin başladığını duyurdu.

Yıl boyunca risk esaslı yapılan denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla iki hafta sürecek denetimlerde 7 bin 628 bakanlık personeli görev alacak.

Konuya ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, “Eş zamanlı denetimlerimizin ikinci etabında kasap ve şarküteri ile bakkal, market ve büfe gibi denetim gerçekleştirilen 62 bin 372 işletmeden 406’sına cezai işlem uygulandı." dedi.

Kaynak: Haber7