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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile bir araya geldi.

Van'da yapılacak kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve diğer spor yatırımlarına ilişkin Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile protokol imzalayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yatırımların Van'a katkı sağlayacağını söyledi.

"VAN'IMIZA HAYIRLI OLSUN"

Yeni spor tesislerinin Van'ın spor başarılarına büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Balcı, "Yapılan yatırımlar Van'ımıza, Van'ımızın çocuklarına, gençlerine ve sporseverlere hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokol imzalandıktan sonra, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk’e teşekkür etti.