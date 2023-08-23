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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda, Yenidoğan Canlandırma (NRP) Eğitici Eğitimi Programı gerçekleştirildi. Programda anne - bebek ölümlerinin azaltmasına ilişkin eğitim verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 22 kişinin katılım sağladığı eğitime Van'dan ise 14 sağlıkçı katılım gösterdi. İki gün süren eğitim bugün itibari ile sona erdi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, "Böyle ulusal nitelikte düzenlenen eğitimlerin sayısının artmasını önemsiyoruz" şeklinde konuştu. Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kurs koordinatörlerine Van'a geldiklerinden dolayı teşekkür ederek, katılım sertifikası verdi.