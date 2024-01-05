Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dün geceden bu yana Van’ın bazı ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı bugün de devam edecek. Günün belli bölümlerinde kar yağışının kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji de tahmini verileri paylaştı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizde havanın kapalı ve çok bulutlu, aralıklı ve zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir” denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji tarafından buzlanma ve don uyarısında da bulunuldu. Uyarıda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Van ve bölge illeri için bir uyarı da çığ tehlikesi için yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denilerek çığ tehlikesine dikkat çekildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Bölge genelinde kuvvetli yağış beklendiğini paylaşan Meteoroloji; “Bölge genelinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, eğimi çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

VAN’DA BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli

Bahçesaray: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli

Başkale: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli.

Çaldıran: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli

Çatak: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli

Erciş: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli 3

Gevaş: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli 6

Gürpınar: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli

Muradiye: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli 3

Özalp: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli

Saray: Kapalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli.