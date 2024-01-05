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Van’da dün gece kar yağışı etkili oldu. Merkezin dışındaki ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışından dolayı Çatak, Muradiye, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde de okullara 1 gün ara verilirken, kapalı yerleşim yerlerinin yeniden açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray ilçesinde 64, Başkale ilçesinde 1, Çatak ilçesinde 65, Erciş ilçesinde 39, Gürpınar 27, Muradiye 26 ve Saray ilçesinde de 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi 390 araç ve 618 personelle sahada olduğunu bildirdi.

Kar yağışının bugün de belli noktalarda etkili olması bekleniyor.