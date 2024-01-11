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Son günlerde kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Van’da, meteorolojik verilere göre bugün de kar bekleniyor.

Meteoroloji, yaptığı uyarıda akşam saatlerinden itibaren Van için kuvvetli kar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; “Doğu Anadolu'da beklenen yağışların 11.01.2024 Perşembe akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 14.01.2024 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.