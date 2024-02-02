Tahmini Okuma Süresi: dakika

Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van ve bölge ille için buzlanma ve don uyarısında bulunarak, şu paylaşımı yaptı; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bir uyarı da çığ tehlikesi için yapılarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.