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Her yıl binlerce tatil tüketicisi ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini artıran EMITT Fuarı 6 -9 Şubat’ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 27. kez kapılarını açacak.

Van turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan fuara Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılarak Van’ın uluslararası arenada tanıtımını yapacak.

Fuarda; Van’ın tarihi mekânları, mevsimsel turizm destinasyonları, geleneksel yemekleri, Van Kahvaltısı ve Van Kedisi, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtılacak.

Tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerin de sergileneceği fuarda ildeki oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm profesyonelleri kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi verecek, kentin turizm potansiyelinin arttırılması için görüşmeler yapacak.