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Kent gelişimine önayak olacak çalışmalar yürüten bilim insanlarının katılımıyla düzenlenecek kongrede ayrıca; Aile ve Sosyal Politikalar, Eğitim, Kentleşme, Ekonomi, Göç ve İskân, İktisat ve İşletme, Tarım ve Hayvancılık, Sanayileşme ve Teknoloji, Ulaşım ve Altyapı, Van Gölü Havzası, Kırsal Kalkınma, Sağlık, Asayiş ve Güvenlik, Afet Yönetimi, Kültür, Sanat ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Bağımlılıkla Mücadele, Kamu Hizmetleri, Gastronomi, Din Hizmetleri, Spor Hizmetleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, İletişim, Güzel Sanatlar, Psikoloji alanlarında oturum ve paneller gerçekleştirilecek.

Kongre hakkında açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Van'ın gelişimine katkı sağlayacak bir kongre hazırlamaya çalıştık. Daha önce Van'da akademik çalışmalarda bulunan, gelişimine katkı sağlayan kişileri de davet ettik. Kongre, davetli konuşmacıların bölgesel kalkınmanın paydaşlarını bir araya getirmek ve değerli bilim insanlarının katkılarıyla uluslararası düzeyde bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenecek." ifadelerine yer verdi.

“BİLİMİN KALBİ VAN’DA, YYÜ’DE ATACAK”

‌Van'ın geleceğine katkı sunacak önerilerden bahseden Prof. Dr. Şevli, "Kentsel mimarlık, tarım, afet yönetimi, iklim krizi, kent kültürü, halk sağlığı, yaya ve sürücü güvenliği, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi gibi pek çok soruna yönelik 300'ün üzerinde bildiri aldık. Kongrede, katılımcılara Türkiye Yüzyılı'nda Van teması altında bir araya gelme ve Van ili üzerine yapılan bilimsel, eğitimsel ve araştırma çalışmalarını paylaşma fırsatı sunulmaktadır. İki gün boyunca devam edecek olan kongremizde birbirinden değerli isimleri ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Alanlarında saygın isimlerden her biri Van'ı yetkin bir bakış açısıyla ele alacaklar ve bu yönüyle bilimin kalbi Van'da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde atacak.” şeklinde konuştu.

306 BİLDİRİ İLE KATILIM SAĞLANACAK

Toplam 306 akademik bildiri ile kesinleşmemiş pek çok akademisyen, bürokrat ve tanınmış kişinin davet edildiği kongre 8-9 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılı Van" tasavvuru ile yapılacak olan kongrede; bölgesel kalkınmanın arttırılmasına ve bilimsel araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedefleniyor.