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Uygulama otelindeki toplantıda konuşan Vali Balcı, eğitimin bir numaralı iş olduğunu ve öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim alması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Vali Ozan Balcı, Van’da insana dokunan her alanda çok güzel işler yapıldığını belirterek;

“Amacımız şehrimizi geleceğe hazırlamak. Çocuklarımızın eğitimi, akademik, zihinsel ve bedensel alanda gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Okullarımızın ve çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli. El ele vererek bu konuda koordinasyonu sağlayacağız. Şimdiye kadar kolluk kuvvetleri ve milli eğitim çalışanlarımız bunu koordinasyon içerisinde başardı. Çocukların suçlara bulaşmaması için okul müdürleri sürekli sahada olmalı. Bu zamana kadar çok iyi çalıştılar, teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarla özel ilgilenilmeli ve ihtiyaçları karşılanmalı” dedi.

EĞİTİMDE SAĞLIK HAREKETİ

Vali Balcı, açıklamalarının devamında; “Eğitimde sağlık hareketini yürütüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü hassasiyetle yürütüyor. Çocuklarımızın işitme, ağız ve diş, ortopedi taramaları yapılıyor. Tespit edilen hastalıklar tedavileri yapılana kadar takip ediliyor. Türkiye’nin en zengin kitaplarının olduğu il olduk. İlimize 3 milyon kitap kazandırdık. Okullara 300 kütüphane kurduk. Çocuklarımızın kitap okumalarını sağlamalıyız.

Yeni bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. İlçelerimize 11 bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Çocukların bedensel gelişimini sağlamak için. Spor Van projesini başlattık. Okullarımıza 50 milyon spor malzemesi aldık. 300 okula basket, voleybol sahaları yaptık. Okullara 75 halı saha yapıyoruz. 22 kapalı spor salonu yapıyoruz. 12 yüzme havuzu, Sporcu fabrikası yapıyoruz. Açık spor tesisleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, şöyle konuştu; “Yaptığımız bu spor alanlarının aktif olarak kullanılması çok önemli. Çocuklarımızın sınavlara hazırlanması için Etüt merkezleri kurduk. 23 milyonluk TL’lik yaprak test ve kaynak aldık. Bu etüt merkezleri Van’ın başarısına 5 yıl içerisinde büyük katkı sağlayacak. 400 çocuğumuz, Valiliğimiz ve YYÜ ile ortak yürüttüğümüz MATBİL projesine katılıyor. Geleceğin matematikçileri yetiştiriliyor.

PTT kanalıyla çocuklarımızın evine kitap gönderiyoruz. Şu ana kadar 150 bin kitap 80 bin öğrenciye gönderildi. Okullara kurulan folklor ve koroları aktif olsun. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan okuma-yazma kursları çok önemli. 100 Aile Destek Merkezi ve 100 Köy Yaşam Merkezi kurduk. Bu merkezler daha etkin kullanılmalı. Okullara spor kulüpleri kuruldu. Bunların da yoğun bir şekilde faaliyet yapması önemli. 100 okula müzik, resim sınıfları açıldı.”

120 ANAOKULU

Van’a 111 anaokulu yaptıklarını ve bunu 120’ye tamamlayacaklarını belirten Vali Ozan Balcı; “111 Anaokulu yaptık. Bunu 120’ye tamamlıyoruz. Bu çok önemli bir sayı. Bu okulların maliyeti 2 milyar TL. Engelli çocuklar için, anaokulu, ilkokul ile uygulama ortaokulu ve lisesi yapıyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz.

Bölgenin ilk Sosyal Hizmet Kampüsünü yapıyoruz. İçerisinde aktif yaşam merkezi, spor alanları ve yüzme havuzu bulunuyor. Engelliler ve ailelerinin yükünü azaltmayı amaçlıyoruz. İki ayrı kampüsümüzün maliyeti 700 milyon TL. İhtiyaç sahibi özel çocuklara evde eğitim veriyoruz. 500 diyabetli çocuğumuza şeker ölçüm cihazı veriyoruz.

Çocuklarımızın kültürel ve sanatsal etkinlikler, drama, bale gibi gösteriler yapmaları için 450 milyon TL’ye kültür merkezi yapıyoruz. İlimize ilk kez 2 müzik ve resim drama okulu açıyoruz. Çocukların gelişimine büyük katkı sağlar. Belediyemiz bünyesinde konservatuvar açıyoruz. Amacımız memlekete, millete hizmet etmek. Ekip halinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi

İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras'ın sunum eşliğinde bilgilendirme yaptığı toplantıya, YYÜ Rektörü, Vali yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve ilgili kurum müdürleri katıldı.