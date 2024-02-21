HÜDA PAR Van İl Başkanlığı adına Türkçe açıklamayı HÜDA PAR Edremit Belediye Başkan adayı Erdal Sümen yaparken, HÜDA PAR İpekyolu İlçe Belediye Başkan adayı Bedri Bor ise Kürtçe açıklama yaptı.



Türkçe ve Kürtçe şeklinde yapılan ortak açıklamada, “Milletler dilleri aracılığıyla geçmiş hikâyelerini, hafızalarını, bilgi ve birikimlerini gelecek nesillere aktarır. Böylece geçmiş ile gelecek arasında ruhsal ve kültürel bir bağ inşa ederler.

Bir dilin kaybolması; bir tarihin, birikimin, kültürün, dahası bir milletin yok olması demektir. Kuşkusuz dil, ilmî faaliyetlerin ve gelişmelerin ana taşıyıcısıdır. Dilleri terakki eden milletler ilimde de terakki etmişlerdir. Milletler, bir anlamda sahip olmaktan övünç duydukları ilmi eserleri ve bilimsel keşifleri güçlü ve gelişkin dillerine borçludurlar.” ifadeleri yer aldı.

Dil ile ilgili Kur’an-ı Kerim’den de örnekler sunan Erdal Sümen ve Bedri Bor, Rum Suresi 22’nci ayetinden de şu örneği verdiler; “Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler vardır.”