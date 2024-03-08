Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 47,5. Bu oran kadınlarda yüzde 30,4 iken, erkeklerde yüzde 65 olarak saptandı.

TRB2 BÖLGESİ İSTİHDAM ORANINDA SON SIRALARDA

Van alt bölgesi olarak geçen TRB2 Bölgesinde erkek istihdam oranı yüzde 57 olarak gerçekleştiğinden, TRB2 Bölgesi erkek istihdamın en düşük olduğu bölgeler arsında yerini aldı.

En yüksek erkek istihdam oranı, %72,8 oranı ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini kapsayan TR21 Bölgesinde, en düşük erkek istihdam oranı ise %50,8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3 Bölgesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMDA KADINLAR GERİDE

TRB2 Bölgesinde kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Bölgede çalışan nüfus içinde kadınların oranı yalnızca yüzde 23,4 ile sınırlı kaldı.

Türkiye’de kadın istihdam oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 37,4’lük oranla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illerini kapsayan TR90 Bölgesi oldu. Kadın istihdam oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 18,2’lik oranla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3 Bölgesi oldu.