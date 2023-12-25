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Van'ın kırsal bölgelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 451 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Muradiye ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çalışma yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri de Otlakbaşı Mahallesi yakınlarında mahsur kalınca belediye ekiplerince kurtarıldı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkisinde gece araçlarıyla yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerince kumanya verildi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, bölgede etkili olan kar ve fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yolda mahsur kalan sürücülere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

- Hakkari

Kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.