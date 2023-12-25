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Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü’nde muhtemel kirliliğin önüne geçmek için birçok projeyi hayata geçirdi.

Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, entegre katı atık tesisi ve dip çamuru gibi önemli projelerin yanı sıra doğrudan göle akan derelerde de önlemlerini alan Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda derelere atık tutucu sistemler kurdu. Dereler üzerinden evsel atıkların göle ulaşması engellenerek, Van Gölü’nün daha temiz kalması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca kurulan atık tutucu sistemler düzenli aralıklarla ilçe belediyeleri tarafından temizleniyor. Akköprü ve Kurubaş derelerinin Van Gölü’yle buluştuğu noktalara kurulan atık tutucu sistemler ile dere içerisindeki atıklar göle ulaşmadan toplanıyor.

Ayrıca dere sularıyla birlikte taşınan plastik petler, şişe, poşet, metal parçaları, sigara izmariti, maske ve eldiven gibi evsel atıklar ise ekipler tarafından alınarak entegre katı atık tesisinde ayrıştırılıyor.