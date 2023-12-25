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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye başkan aday adayı Veysel Ürüm, saha çalışmalarını sürdürürken, parti genel merkezine de projelerini anlatıyor.

“ŞEHRİMİZİ AB HİBE PROJELERİNDEN YARARLANDIRACAĞIZ”

AK Parti belediyeciliğinin hizmet ve eser belediyeciliği olduğunu dile getiren Ürüm, Van için düşündüğü birçok projesi olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizle ilgili daha önce birçok proje açıkladık. Bunlara ek olarak yeni çalışmalar yapıyoruz.

Aday olup, seçilmemiz halinde kadınların, gençlerin, dezavantajlı bireylerin maksimum şekilde hizmet alacağı bir belediyecilik yapacağız. Yine bu grupların istihdam edilebilmesi için hem çaba sarf edeceğiz hem de belli noktalarda ön ayak olacağız. Şehrimizi Avrupa Birliği (AB) hibe projelerinden yararlandıracağız. Buna benzer birçok çalışmamız var. Tabi güçlü bir belediyecilik için güçlü bir ekibinizin olması gerekiyor. Kadromuzu Van’ı bilen, Van’ı tanıyan, Van şehriyle ilgili hafızası ve projesi olan kişilerden seçeceğiz” dedi.

“ULAŞILIR OLMAKTAN ÖTE ULAŞAN OLMAK İSTİYORUM”

Aday adayı Ürüm, vatandaşların ulaşabileceği bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Siyasette ulaşılır olmak makbuldür. Ben ulaşılır olmaktan öte ulaşan olmak istiyorum. Siyaset bir hizmet ise herkese ulaşmak da yönetenin görevi olmalıdır.

Bu düşünceyle şehrimde yaşayan herkese ulaşmak hedeflerim arasında olacak. Şehrimiz büyük, kadim, kozmopolit bir şehir. Çalışmalarımız çok kıymetli bir safhaya geldi. İnşallah Van’a hizmet etmek bize nasip olacak. AK Parti belediyeciliğinin hizmetlerinden şehrimiz de yararlanacak. Van’ımızı bölgesinin cazibe merkezi yapacağız. Sadece nüfusuyla, coğrafi özelliğiyle değil; geliri, ekonomisi, turizmi ve hayvancılığıyla da şehrimiz hak ettiği değeri bulacak” diye konuştu.