Van'da bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve 25 Eylül'de kapılarını açan Gurme ve Gastronomi Fuarı, bugün tamamlanıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, İpekyolu Expo Fuar Alanı'nda Türkiye'nin yedi bölgesinden ve yurtdışından gelen lezzetleri bir araya getirdi. Dört gün boyunca süren etkinlikte, ziyaretçiler farklı kültürlerin yemeklerini tatma, tanıma ve satın alma fırsatı buldu.

Fuara, Van Büyükşehir Belediyesi (Van BŞB), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) gibi kurumlar destek verdi. Balıkesir Edremit Belediyesi ile Balıkesir Edremit Kaymakamlığı, misafir il olarak katılarak kendi yöresel ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

"81 İl 81 Lezzet" sloganıyla düzenlenen fuar, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen yöresel tatları ve yurtdışından gelen lezzetleri bir araya getirerek gastronomi meraklılarına geniş yelpaze sundu. Ziyaretçiler, dört gün boyunca fuar alanında hem yöresel ürünleri deneyimledi hem de farklı kültürlerin mutfak zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Ziyaretçiler bugün de fuarı ziyaret edebiliyor.