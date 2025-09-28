VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün (28.09.2025) Van’ın 4 ilçesine bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Çalışmalardan dolayı gerçekleştirileceği belirtilen elektrik kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Çaldıran ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Halilağa, Selimbey, Yalı Esenler, Şerefiye, Serhat ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Vali Mithat Bey, Yalı, Hatuniye, Buzhane, Hafiziye, Halilağa Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çolpan Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Altıntepe, İskele, Şemsibey, Abdurrahman Gazi, Bardakçı Mahallesi ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yukarıdikme ve Yukarıgülderen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yalındüz Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.