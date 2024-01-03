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Önceki hafta sahasında konuk ettiği Yeşil Varto Spor'u 3-0 mağlup eden ve önemli 3 puanı daha hanesine yazdıran Van Gölüspor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Van'ı bölgesel amatör ligde temsil eden ve grupta oynadığı son maçlarda aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Van Gölüspor, deplasmanda karşılaştığı rakibine 1-0 mağlup olarak ligdeki beşinci mağlubiyetini almış oldu.

Bağlar Belediyespor'a mağlup olan ve Van'a eli boş dönen Van Gölüspor, ligdeki oynadığı 11 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlup aldı. Van temsilcisi bu periyotta attığı 15 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü. Ligdeki 11. maçını geride bırakan Van Gölüspor, 16 puanla altıncı sırada yer alıyor.

GRUPTA OYNANAN DİĞER MAÇLAR…

Grupta oynanan diğer karşılaşmalarda 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Bitlis Özgüzelderespor deplasmanda 4 puanla son sırada yer alan Diyarbakır Adaletspor'u 7-1 mağlup ederken, 28 puanla ikinci sırada bulunan Mazıdağı Fosfatspor sahasında 25 puanla üçüncü sırada yer alan Diyarbakırspor'u 3-1 mağlup etti.

24 puanla dördüncü sırada yer alan Şırnak Petrolspor deplasmanda 5 puanla on ikinci sırada bulunan Yeşil Vartospor'la 0-0 berabere kalırken, 14 puanla yedinci sırada yer alan Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor haftayı bay geçti.

13 puanla sekizinci sırada bulunan Yenişehir Belediyespor deplasmanda 8 puanla onuncu sırada yer alan Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederken, 10 puanla dokuzuncu sırada bulunan Batman Kayraspor sahasında 7 puanla on birinci sırada yer alan Çınar Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı.

GRUPTA İLK DEVRE BU HAFTA SONA ERİYOR

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta ilk devre Pazar günü oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak. Bu kapsamda ilk devrenin son maçında Van Gölüspor sahasında Diyarbakır Adaletspor'u konuk ederken, Bitlis Özgüzelderespor, Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor'la karşı karşıya gelecek.

Şırnak Petrolspor sahasında Bağlar Belediyespor'u konuk ederken, Yeşil Vartospor ise Diyarbakırspor deplasmanına gidecek. Yenişehir Belediyespor sahasında Mazıdağı Fosfatspor'u konuk ederken, Çınar Belediyespor sahasında Kayabağlar Beldesi Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. Batman Kayraspor haftayı bay geçen takım olacak.