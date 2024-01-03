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Van'da soğuk havanın etkisini artırması ile birçok kişi soğuk algınlığı ve solunum hastalıklarına yakalandı. Özellikle akşam saatlerinde etkisini arttıran soğuk hava, vatandaşları hasta etti. Soğuk algınlığı ve solunum hastalıkları salgınından dolayı hastanelerde adım atacak yer kalmadı. Son günlerde Van'daki özel ve kamu hastanelerine bu şikayetlerle birçok kişinin başvurduğu ifade ediliyor.

Eczanelerde ise öksürük şurubu, soğuk algınlığının çözümünde etkili olan antibiyotiklerin daha fazla satıldığı görülüyor. Uzmanlar herkesin hava değişikliklerindeki belirsizlikleri göz önüne alarak dikkatli olması uyarısında bulunurken, soğuk algınlığı ve solunum hastalıklarına yakalanan vatandaşlar ise çok geç şifa bulduklarını ifade ettiler.

Bazı uzmanlara göre ise kent merkezinde beklenen kar yağışının olmamasından kaynaklı salgının arttığı belirtiliyor. Kent genelinde son dönemlerde artan salgın hastalıkla birlikte hastane acil servisleri tıka basa doldu. Muayene olmak için acile başvuran vatandaşlar hasta sayısı yoğunluğundan dolayı saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

Bu süreçte bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler ve şifalı bitkilerle iyileşmek isteyen birçok hata ise aktarların yolunu tutuyor. Son günlerde kentteki hava sıcaklığının sürekli değişiklik göstermesi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyenler aktarların yolunu tutuyor. Hasta olanlar veya hastalıktan korunmak isteyenler, çeşitli bitkilerin karışımlarından üretilen macunlar ve çaylar, grip ve nezleye karşı doğal bağışıklık ve sindirim sistemi güçlendirici doğal yöntemlere başvuruyor.

Havaların bir ısınıp, bir soğuması, nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıkların artış göstermesi, aktarlarda bulunan şifalı bitkilerin satışını diğer aylara göre biraz daha yükseltti. Bitkisel ürünlerin akciğer rahatsızlıkları, üst solunum yolu enfeksiyonları gibi birçok sağlık problemine karşı yararlı olduğu bilinirken, kan dolaşımını hızlandırmak ve daha dinç olmak için çeşitli baharat tüketimi de arttı.

Vatandaşlar gribal hastalıklardan korunmak için soluğu aktarlarda alırken aktarlar da soğuk havalar ile birlikte işlerinin arttığını belirterek, müşterilerine özel hazırlanmış bitkisel ürünleri sunuyor. Mevsim geçişi döneminde soğuk algınlığı, grip vakalarında artış olduğunu belirten aktarlar, vatandaşların bitkisel ilaçlara yöneldiklerini belirtiyor.