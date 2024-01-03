Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erciş Belediyesi, iklim ve çevre değişikliği çalışmaları çerçevesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre ve iklim değişikliği projelerini bir bir hayata geçiren Erciş Belediyesi, geri dönüşüm hizmetleri çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası alanında atık getirme merkezi projesinin çalışmalarını başlattı.

“Sıfır Atık” projesi çerçevesinde geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı ayrı toplanması ve geri kazanıma gönderilmesi amacıyla oluşturacağı merkezde; kağıt, cam, plastik, metal, pil, tekstil atıkları, elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve hacimli atıklar için bölümler yer alacak.

Merkeze evlerinde biriktirmiş oldukları geri kazanılabilen atıkları getiren vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sağlayarak aynı zamanda ekonomiye ve çevreye de destek olmuş olacak.

Geri dönüştürülebilir atıklar, lisansı bulunan firmalara sevk edilerek geri dönüşümü sağlanacak. Diğer atıklar ise mevzuata uygun ilgili tesislere yönlendirilecek.

Geri dönüşüm sağlanacağı proje alanını ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.