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Erciş ilçesi Salihiye Mahallesinde bulunan 700'lük içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle bugün 09.00 - 14.00 saatleri arasında ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde su kesintisi yapılacak.

Kesintiye ilişkin VASKİ tarafından yapılan açıklamada; "Erciş Salihiye Mahallesinde bulunan 700'lük içme suyu şebeke hattında oluşan ani arıza nedeniyle 03 Ocak 2024 Çarşamba günü 09.00 - 14.00 saatleri arasında ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidilecek. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.