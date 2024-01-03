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SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan Çocuk Servisleri Eğitim ve Oyun Sınıfları, yatarak tedavi olmak durumunda kalan çocukların hastane ortamına motivasyonunu kolaylaştırırken, tedavi süreçlerini de daha eğlenceli hale getiriyor.

Uygulama ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda bulundu.

Serviste tedavi gören 5 yaşındaki Mert'in görüntüsü eşliğinde paylaşım yapan Bakan Koca; "Oyun çağında olup, hastanede yatırılarak tedavi görmesi gereken çocuklarımız için ailelerin ve bizlerin karşılaştığı zorlukları Çocuk Servisleri Eğitim ve Oyun Sınıfları ile aşıyoruz. Bu uygulamayı başlattığımız hastanelerden biri de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Zatürre teşhisi konan ancak hastane korkusu olan 5 yaşındaki Mert, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olmaya pek yanaşmadı" dedi.