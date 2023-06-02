Wanhaber – Haber Bülteni

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda geçen yıl gölde başlayan 1. Etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2 ve 3. etaplarda da çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile kirlilikten arındırılıyor. Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü’nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması amaçlanıyor.

“1 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ YAPILDI”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 Milyon metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldığı belirtildi.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi Sahil kısmında başlatılan 1. Etaptaki çalışmalar tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. Etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. Etapta ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

75 iş makinesi ve 80 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılması öngörülüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının tamamlandığı noktalarda vatandaşların sahil kenarında rahatça oturabildiği belirtildi.