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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin cumhuriyetin 100. yılında 100 il açıklamasıyla yıllardır il olma hayali kuran Ercişliler büyük seviç yaşadı. Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller de bu hayalin gerçekleşmesi için “Erciş il olsun” pankartını hem yamaç paraşütünde hem de paramotorla dalgalandırdı.

Yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Mehmet Sadık Göller öncülüğünde her yıl Çelebibağı Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi’nde gerçekleştirilen uçuşlar bu yıl da yapılıyor.

Yamaç paraşütü için çok elverişli olan tepede paraşütçüler uçuş yaparken, Mehmet Sadık Göller ve oğlu Metehan Göller de cumhuriyetin 100. yılında 100 il projesi çerçevesinde “Erciş il olsun” pankartını açarak Van Gölü semalarında dalgalandırdı.

Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller; Antalya'da yaşadığını ve yaz mevsiminde memleketi Erciş’e geldiğini ifade ederek, “Burada profesyonel yamaç paraşütü yapıyorum. Cumhuriyetin 100. yılında yüz il projesi çerçevesinde Erciş'in il olması için oğlumla beraber yamaç paraşütü yaptık.

‘Erciş il olsun’ pankartını Van Gölü'nün semalarında taşıyarak güzel bir gösteri yaptık. Erciş'in il olması için canı gönülden katılıyorum. Bana düşen ne vazife varsa onu yapmaya hazırım. Erciş il olsun, Erciş il olmayı hak ediyor” dedi.

Ümit İzgi ise Erciş’in il olmasını istediklerini belirterek, “Sadık Hocamın Erciş semalarında açmış olduğu pankarta canı gönülden destek verdik. Gerçekten çok güzel bir aktivite oldu. Biz de Erciş'in il olmasını canı gönülden destekliyoruz. Erciş il olmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.İHA