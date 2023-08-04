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3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne akın eden bölge halkı, tuzlu ve sodalı suda serinliyor. Türkiye’nin birçok ilinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarken ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcakları günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Van’da da hava sıcaklığı 30 dereceleri bulurken vatandaşlar sıcak havaya karşı çareyi gün batımına karşı Van Gölü’nün sahillerinde buluyor. Güzel ve temiz sahilleri bulunan Tuşba ilçesi hafta sonunun yanı sıra hafta içi de serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor.

"Hava sıcak, göl havadan daha sıcak"

Havanın sıcak olduğunu, gölün de havadan sıcak olduğunu ifade den Haşim Talay isimli vatandaş, "Akşam'ın bu saatlerinde serinlemek için buraya geldik. Güzel oluyor, Van Gölü sahillerini herkese tavsiye ediyoruz. sıcaklardan dolayı Van Gölü sahillerine yoğun ilgi var" dedi.iha